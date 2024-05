Maneskin, la migliore amica di Giorgia Soleri contro Damiano: "E' un ipocrita"

Federica Fabrizio è un'attivista molto presente sui social, dove si occupa principalmente di questioni di genere ma non solo. Ha infatti preso posizione sulla questione israelo-palestinese, accusando i personaggi famosi di non fare sentire la loro voce su quello che sta accadendo a Gaza. L'ultima occasione persa è stata la finale dell 'Eurovision, dove la presenza della concorrente israeliana Eden Golan ha suscitato qualche polemica . La cantante in finale è stata infatti accolta dal pubblico con i fischi, ma pochi artisti hanno preso posizione sulla vicenda. Nel mirino di Federica è finito anche Damiano dei Maneskin, ex fidanzato dell'amica Giorgia Soleri, che prima della finale dell'Eurovision si era limitato a fare gli auguri ad Angelina Mango. "L'ipocrisia di certi artisti di gridare Fu** Putin al Coachella e poi stare zitti ora", ha scritto l'attivista lanciandogli una frecciatina.

Giorgia e Damiano dopo la rottura

La separazione da Damiano è stata particolarmente dura per Giorgia che non ha mai nascosto di aver sofferto molto dopo l'addio del rocker. In questi mesi lei è ripartita da se stessa, facendosi coccolare dagli amici, e al momento è ancora single. Il frontman dei Maneskin si è buttato sul lavoro e su nuove frequentazioni in giro per il mondo. Dopo diversi presunti flirt, qualche giorno fa al Met Gala di New York Damiano ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna Dove Cameron.