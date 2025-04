Donald Trump, le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul "momento perfetto per comprare": chi ci ha guadagnato?

Intanto, i media Usa rivelano come è maturata la tregua sui dazi, che la Casa Bianca tenta di vendere come mossa studiata di un grande piano, frutto dell' "art of the deal" di Trump. Per una settimana il presidente ha fatto il "game of chicken", il gioco del pollo, quando due persone guidano l'una verso l'altra e il primo a sterzare (o "tirarsi indietro") è considerato il perdente. Alla fine a sterzare è stato il tycoon, sottoposto a una crescente pressione. Prima quella dei ceo di Wall Street e Big Tech, tra cui il suo first buddy Elon Musk e molti suoi grandi donatori. Poi quella di numerosi parlamentari del suo partito, pronti anche a firmare una legge per dare al Congresso il potere sui dazi. Quindi il persistere del crollo di Wall Street tra le "paure", il "nervosismo" degli investitori e le fosche previsioni di recessione degli addetti ai lavori, che l'hanno indotto a correggere il tiro aprendo ai negoziati, a partire da Giappone e Corea del Sud.