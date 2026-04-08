Berlino corregge il tiro: "Gli uomini in età di leva sono liberi di viaggiare"

I riservisti soggetti all'obbligo di servizio sono tuttavia tenuti a segnalare eventuali trasferimenti. Le parole del ministro sono arrivate dopo un articolo della Bild, che aveva insistito su una vicenda che ha sollevato molte polemiche in Germania, e che ancora oggi apre diverse importanti testate. Il tabloid aveva inoltre messo in luce le contraddizioni della ricostruzione dello stesso ministero della Difesa, mettendo il ministro in imbarazzo. Alla richiesta infatti di dove si trovasse l'eccezione alla regola sull'uscita dal Paese per gli uomini, "in quale legge o in quale norma amministrativa", il ministero aveva ammesso che il passaggio annunciato nei giorni scorsi ancora non esistesse. "Si sta lavorando a pieno ritmo", "manca solo una firma", aveva spiegato un portavoce.