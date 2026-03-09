Croazia, torna il servizio militare obbligatorio dopo 17 anni

La Croazia ha ufficialmente reintrodotto il servizio di leva obbligatorio. Da oggi, lunedì 9 marzo, le prime 800 reclute sono entrate in tre caserme, predisposte per l'addestramento militare di base. Il servizio durerà due mesi e riguarda i giovani maschi che quest'anno compiono 19 anni. La leva era stata abolita nel 2008, un anno prima che il Paese entrasse nella Nato. Il governo conservatore del premer Andrej Plenković ha optato per il ripristino per rafforzare la sicurezza nazionale, citando minacce ibride, attacchi informatici e calamità naturali. Eventi che, stando alle parole del ministro della Difesa Ivan Anušić: "Sono sempre più crescenti". Ogni anno, saranno formate 4mila reclute che riceveranno un compenso mensile di 2.200 euro.