La Croazia reintroduce la leva obbligatoria: due mesi di addestramento

La decisione segna il ritorno alla coscrizione, sospesa nel 2008 quando il Paese era passato a un sistema basato sulla volontarietà. "Abbiamo aumentato gli stipendi dei soldati, dei sottufficiali e degli ufficiali, i loro diritti materiali non solo attraverso il reddito personale, ma anche attraverso il salario giornaliero e tutto ciò a cui hanno diritto", ha affermato il ministro. "L'ammodernamento e l'equipaggiamento delle Forze Armate procedono come previsto e in conformità con l'accordo con i nostri alleati e la leadership della Nato", ha sottolineato, aggiungendo che non ci sarà alcun risparmio di fondi in questo settore.