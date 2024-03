Crosetto: "All'esercito serve non la leva ma più professionisti"

Per potenziare l'esercito italiano "non si è mai parlato di leva obbligatoria".

Lo garantisce il ministro della Difesa, Guido Crosetto, spiegando che "viviamo tempi difficili in cui, semmai, c'è bisogno di tanti professionisti formati, non di cittadini che fanno un anno di leva". Crosetto ha quindi spiegato che "io preferirei non essere preoccupato, ma l'Unione europea e gli Stati devono prefigurare qualunque tipo di scenario. Penso non succederà nulla di grave, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che possano succedere cose gravi, come ci ha insegnato l'Ucraina, anche se magari non direttamente al nostro Paese".