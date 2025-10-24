La Croazia reintroduce il servizio militare obbligatorio | I Paesi europei in cui c'è la leva

Il parlamento croato ha approvato la reintroduzione del servizio militare obbligatorio per rafforzare le capacità difensive della Croazia, in un contesto di crescenti minacce globali e della guerra in Ucraina. Zagabria - ricorda l'agenzia di stampa Afp - ha abolito il servizio militare obbligatorio nel 2008, un anno prima di entrare nella Nato. Per adottare la misura, i parlamentari croati hanno dovuto emendare due leggi: un totale di 84 parlamentari (su 151 seggi in parlamento) hanno approvato gli emendamenti alla Legge sulla Difesa, mentre altri 110 hanno modificato la Legge sul servizio nelle Forze Armate.