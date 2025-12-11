Leva militare obbligatoria, Guido Crosetto: "Nessuno la vuole"

"La leva obbligatoria in Italia nessuno la vuole e nessuno ne ha parlato. Anni fa è stata abolita la leva, quindi io qualche tempo fa ho iniziato a parlare della possibilità di portare in Parlamento un disegno di legge che preveda che parli di leva volontaria, cioè di chiedere se c'è qualcuno in Italia, al di là di quelli che fanno il militare per professione, che potrebbe dedicare un anno della sua vita, come succede in tantissime democrazie. Si stanno allarmando le persone parlando di una leva obbligatoria che nessuno vuole mettere".