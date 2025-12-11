Leva militare obbligatoria, Guido Crosetto: "Nessuno la vuole"

A “Realpolitik” le parole del Ministro della Difesa: "La proposta parla di leva volontaria"
© Da video
"La leva obbligatoria in Italia nessuno la vuole e nessuno ne ha parlato. Anni fa è stata abolita la leva, quindi io qualche tempo fa ho iniziato a parlare della possibilità di portare in Parlamento un disegno di legge che preveda che parli di leva volontaria, cioè di chiedere se c'è qualcuno in Italia, al di là di quelli che fanno il militare per professione, che potrebbe dedicare un anno della sua vita, come succede in tantissime democrazie. Si stanno allarmando le persone parlando di una leva obbligatoria che nessuno vuole mettere".
Il ministro Guido Crosetto è così intervenuto telefonicamente durante la puntata di "Realpolitik", condotta da Tommaso Labate su Retequattro, per commentare un sondaggio di Alessandra Ghisleri in merito alla leva militare. "Io pongo il tema della possibilità di una leva volontaria, cioè di un servizio a vantaggio dello Stato a supporto delle Forze Armate, che può essere fatto in molti modi e che non ha nulla a che fare con la preparazione di una guerra e con l'idea di entrare in guerra".
E ancora: "Il mio lavoro è evitare in ogni modo che questo Paese corra alcun rischio. In un mondo che ogni tanto perde la ragione, l'Italia è il paese che cerca di mantenere la ragione", ha sottolineato il ministro Crosetto.