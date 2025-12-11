Trump: "Non vogliamo perdere tempo con l'Ucraina, i leader europei chiedono un incontro con noi e Zelensky nel weekend"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.387. Donald Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo sul dossier ucraino" e che lo scambio avuto coi leader europei è stata una discussione "con termini forti". Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz - reduci dal loro incontro a Downing Street lunedì con Volodymyr Zelensky - avevano infatti sentito al telefono il presidente americano per 40 minuti. La chiamata è giunta alla vigilia di una nuova riunione della cosiddetta coalizione dei Volenterosi, che sarà presieduta da Francia e Regno Unito e avverrà in videoconferenza. I leader europei avrebbero chiesto a Trump un incontro con lui e Zelensky nel fine settimana. L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia, dopo aver visionato il programma redatto dagli apparati statunitensi. Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, intanto ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale di dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Mosca non ha "nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Europa", ma è pronta a reagire a un eventuale di dispiegamento di truppe europee nel Paese vicino.