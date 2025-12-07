Raid russi sull'Ucraina, allarme nucleare a Chernobyl: fermati i colloqui a Miami

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.383. La Russia intensifica le operazioni militari su più aree dell'Ucraina con una serie di attacchi coordinati condotti attraverso droni e missili ipersonici, che raggiungono nuovamente anche la capitale Kiev. Diverse località vengono colpite e in molte zone si registrano estesi blackout, con interruzioni della fornitura di acqua ed energia elettrica. La crescente instabilità si riflette anche nei territori che confinano con il Paese. In Polonia alcuni caccia decollano per monitorare e proteggere lo spazio aereo nazionale, mentre il livello di allerta aumenta dopo le ultime azioni russe. A destare ulteriore preoccupazione è la situazione attorno alla centrale di Chernobyl: secondo quanto comunica l'Aiea, la struttura di copertura dell'impianto risulta danneggiata dalle incursioni dei droni e necessita di interventi di ripristino urgenti. L'offensiva su larga scala rende più complessi anche i canali diplomatici. I colloqui in corso a Miami tra Witkoff e Kushner con Umerov vengono sospesi. Dalle delegazioni emerge che "Si sono fatti progressi, ma serve l'impegno di Mosca". Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky è atteso lunedì nel Regno Unito, dove incontrerà Starmer, Macron e Merz.