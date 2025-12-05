Casa Bianca: "In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà"

Diffuso il documento sulla sicurezza nazionale che continua la modifica di Trump alla dottrina Monroe: "Arruolare ed espandere"
In Europa c'è il rischio di "cancellazione della civiltà" e, "se le tendenze attuali continueranno", il Vecchio Continente "sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno". Lo afferma la Casa Bianca in un documento che delinea la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L'amministrazione del presidente Donald Trump, infatti, in questa nuova strategia attesa da tempo, ha affermato che gli Usa abbandoneranno il loro ruolo globale per concentrarsi maggiormente sull'America Latina e sulla lotta all'immigrazione.
In particolare vengono elencati i punti che mettono a repentaglio storia e cultura del Vecchio Continente. "I problemi più ampi che l'Europa deve affrontare includono le attività dell'Unione Europea e di altri organi transnazionali che minano la libertà politica e la sovranità, le politiche migratorie che stanno trasformando il continente e creando conflitti, la censura della libertà di espressione e la soppressione dell'opposizione politica, il crollo dei tassi di natalità e la perdita delle identità nazionali e della fiducia in se stessi".
Tra le priorità della politica complessiva degli Stati Uniti per l'Europa c'è il ripristino delle "condizioni di stabilità all'interno dell'Europa e la stabilità strategica con la Russia", "consentire all'Europa di stare in piedi da sola e operare come un gruppo di nazioni sovrane allineate, prendendo la responsabilità principale della propria difesa, senza essere dominata da alcuna potenza avversaria". Infine quello di "porre fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione".
Guardando oltre l'Europa nel testo si legge che "l'Indo-Pacifico è e continuerà a essere uno dei principali campi di battaglia economici e geopolitici del secolo a venire. "Il presidente Trump ha invertito da solo oltre tre decenni di supposizioni errate degli Stati Uniti riguardo la Cina: cioè, che aprendo i nostri mercati alla Cina, incoraggiando le imprese americane a investire in Cina e delocalizzando la nostra produzione industriale lì, avremmo facilitato l'ingresso della Cina nel cosiddetto ordine internazionale basato sulle regole. Ciò non è accaduto".
Nel documento vengono riassunti "i nostri obiettivi per l'Emisfero Occidentale" ossia arruolare ed espandere. Arruolare significa coinvolgere amici consolidati nell'emisfero per controllare la migrazione, fermare i flussi di droga e rafforzare la stabilità e la sicurezza, sia sulla terra che sul mare", specifica il documento, mentre espandere significa coltivare e rafforzare nuovi partner, aumentando al contempo l'attrattiva degli Stati Uniti come partner economico e di sicurezza preferenziale".