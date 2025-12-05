Casa Bianca: "In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà"

Tra le priorità della politica complessiva degli Stati Uniti per l'Europa c'è il ripristino delle "condizioni di stabilità all'interno dell'Europa e la stabilità strategica con la Russia", "consentire all'Europa di stare in piedi da sola e operare come un gruppo di nazioni sovrane allineate, prendendo la responsabilità principale della propria difesa, senza essere dominata da alcuna potenza avversaria". Infine quello di "porre fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione".



Guardando oltre l'Europa nel testo si legge che "l'Indo-Pacifico è e continuerà a essere uno dei principali campi di battaglia economici e geopolitici del secolo a venire. "Il presidente Trump ha invertito da solo oltre tre decenni di supposizioni errate degli Stati Uniti riguardo la Cina: cioè, che aprendo i nostri mercati alla Cina, incoraggiando le imprese americane a investire in Cina e delocalizzando la nostra produzione industriale lì, avremmo facilitato l'ingresso della Cina nel cosiddetto ordine internazionale basato sulle regole. Ciò non è accaduto".

