Ucraina, salta l'incontro con Witkoff e Kushner | Zelensky: "Ne prepariamo un altro a Washington" | Von der Leyen: "Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.380. L'incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo "a causa del ritorno degli inviati" a Washington. Il presidente ucraino ha riferito che si stanno organizzando altri colloqui a Washington. Il Cremlino sostiene che Witkoff e Kushner abbiano "promesso" di volare direttamente a Washington dopo i colloqui con Putin. Il motivo dell'annullamento non è stato reso noto. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'intesa tra il Consiglio Ue e l'Europarlamento sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo segna "una giornata storica". Giorgia Meloni ha dichiarato che entro la fine dell'anno sarà fatto un decreto per prorogare gli aiuti militari a Kiev. "Chiaramente noi lavoriamo per la pace ma finché ci sarà una guerra faremo quello che possiamo fare, come abbiamo sempre fatto, per aiutare l'Ucraina a difendersi", ha detto il premier italiano.