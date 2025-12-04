Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, salta l'incontro con Witkoff e Kushner | Zelensky: "Ne prepariamo un altro a Washington" | Von der Leyen: "Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue"

Il motivo dell'annullamento del tavolo a Bruxelles non è stato reso noto

di Redazione online
04 Dic 2025 - 00:03

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.380. L'incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo "a causa del ritorno degli inviati" a Washington. Il presidente ucraino ha riferito che si stanno organizzando altri colloqui a Washington. Il Cremlino sostiene che Witkoff e Kushner abbiano "promesso" di volare direttamente a Washington dopo i colloqui con Putin. Il motivo dell'annullamento non è stato reso noto. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'intesa tra il Consiglio Ue e l'Europarlamento sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo segna "una giornata storica". Giorgia Meloni ha dichiarato che entro la fine dell'anno sarà fatto un decreto per prorogare gli aiuti militari a Kiev. "Chiaramente noi lavoriamo per la pace ma finché ci sarà una guerra faremo quello che possiamo fare, come abbiamo sempre fatto, per aiutare l'Ucraina a difendersi", ha detto il premier italiano.

Ucraina, il piano di pace di Trump e quello Ue a confronto

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Leggi anche

Ucraina, bloccate a soffrire la fame sulle "isole della morte": il caso delle truppe russe sul fiume Dnepr

Ucraina
Russia
guerra

Sullo stesso tema