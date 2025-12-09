Logo Tgcom24
Ucraina, Meloni: "Importante l'unità tra europei e Usa" | Oggi Zelensky dal Papa, poi a Palazzo Chigi | Von der Leyen: "Usiamo i beni russi"

Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace"

di Redazione online
09 Dic 2025 - 00:00

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.385. Prima Londra, poi Bruxelles e oggi Roma, per l'incontro con Papa Leone e poi con Giorgia Meloni. Zelensky tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato "deludente" il suo approccio ai negoziati di pace. L'Ue fa quadrato attorno al leader ucraino. Von der Leyen assicura che la proposta europea sugli asset "aumenterà il costo della guerra per la Russia". Macron ammette che la convergenza con gli Usa ancora non c'è. Il premier Meloni torna a mediare e sottolinea l'importanza "dell'unità di vedute tra Ue e Usa" per arrivare alla risoluzione del conflitto. L'asse Washington-Mosca però preoccupa l'Ue: "Non accettiamo interferenze, gli alleati facciano gli alleati", dice il presidente del Consiglio Costa. Ma il tycoon avvisa: "L'Europa sta prendendo direzioni sbagliate". Mosca alimenta lo scontro e consiglia a Bruxelles "di ascoltare Trump e salvarsi".

