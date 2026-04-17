Fmi: "L'Ue potrebbe sfiorare la recessione con l'inflazione al 5%"

"L'Ue potrebbe sfiorare la recessione, con l'inflazione in avvicinamento alla soglia del 5%. Nessun Paese europeo ne è immune". A lanciare l'allarme, in un'analisi sull'Imf Blog, è il capo del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer. La regione "deve rispondere agli shock energetici con politiche disciplinate che tutelino le fasce vulnerabili e rafforzino la resilienza", aggiunge Kammer. Lo shock energetico, di entità inferiore rispetto a quello del 2022 e radicato ora nel conflitto in Medio Oriente, "sta pesando sulla crescita e spingendo l'inflazione al rialzo", conclude.