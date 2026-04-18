All'origine dei rincari ci sarebbe una serie di comunicazioni inviate dai produttori di materie plastiche alle aziende del settore beverage. Bottiglie, tappi, etichette e imballaggi: tutta la filiera del packaging è coinvolta. Le richieste parlano chiaro: revisione immediata dei contratti in essere, introduzione di sovrapprezzi e clausole straordinarie. In alcuni casi, si prospetta persino la sospensione delle forniture per chi non accetta le nuove condizioni.