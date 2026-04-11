Prezzi del carburante alle stelle, Assarmatori: "Se non scendono a rischio anche i traghetti"

In un contesto geopolitico sempre più instabile, segnato dalle tensioni internazionali e dalle ripercussioni dirette sui mercati energetici e sulle catene logistiche globali, la pressione sull'intero sistema produttivo, sia terrestre sia marittimo, si sta acuendo sempre più. A preoccupare particolarmente è il costo dei carburanti, lievitato nelle ultime settimane a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Chiusura che ha avuto pesanti ricadute in prima battuta sul trasporto aereo, ma che, senza una riapertura a breve, potrebbe causare problemi anche a navi e traghetti. Con l'annuncio della tregua e l'ipotesi ventilata di una possibile riapertura dello Stretto in Medio Oriente, si spera ora in una progressiva normalizzazione della situazione. Al momento però il blocco rimane così come l'incertezza e, anche se in calo, il costo dei carburanti rimane a livelli record.