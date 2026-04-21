E a breve o brevissimo periodo? Da settimane si parla della possibilità del rilascio delle scorte strategiche. Lo ha confermato un'altra volta Dan Jorgensen, commissario all'Energia, in un'intervista al Financial Times. Non tutti, però, sono uguali e Bruxelles lo sa bene. Il Portogallo, grazie alla produzione interna e alle importazioni dal Brasile, ha già comunicato di avere disponibilità di cherosene almeno fino a fine agosto. Vacanze salve per tutti i lusitani, insomma. L'Olanda, che nelle sue città ospita i più importanti siti di stoccaggio in Europa oltre che le più grandi raffinerie di jet-fuel, insiste sulla convinzione che tutta Europa possa cavarsela senza eccessivi patemi per i prossimi cinque mesi. Non tutti sono così ottimisti. Da qui lo sguardo alla produzione d'Oltreoceano e non solo. Bruxelles ha infatti chiesto agli impianti di produzione di lavorare senza sosta per compensare più possibile la voragine dell'import, ma senza fare sconti sulla "sostenibilità" del carburante. E la Commissione starebbe valutando anche di acquistare in blocco - e da usare come "fondo comune" - ulteriori scorte di jet-fuel da redistribuire all'interno dei Paesi membri secondo necessità.