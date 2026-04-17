Crisi del carburante, la titolare di un'agenzia di viaggi: "Voli soppressi, poche prenotazioni estive"
A "Dritto e Rovescio" la situazione vista dai tassisti di Milano Linate: "Crollo d'incassi da febbraio del 30%"
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Il conduttore di "Dritto e Rovescio", Paolo Del Debbio, è all'aeroporto di Milano Linate per documentare quanto il settore turistico è sotto pressione con l'aumento significativo dei costi dei voli e dei trasporti. "Siamo in un momento di grandissima incertezza" ha detto la titolare di un'agenzia di viaggi in provincia di Milano.
"Aprile tendenzialmente è un mese di consolidamento per le vacanze estive e autunnali però ci sono numerose cancellazioni di voli per via delle soppressioni. Abbiamo già iniziato dal 2 marzo con la cancellazione della tratta del Golfo Arabico. Con la riduzione dei voli le tratte rimanenti si sono riempite e i costi sono aumentati del 30/40% su alcune destinazioni" ha spiegato la titolare di un'agenzia di viaggi. "Per le vacanze di Pasqua le cancellazioni sono state molte, grosso calo anche per chi viaggia per lavoro" ha concluso.
Paolo Del Debbio ha poi incontrato due tassisti milanesi che sono soliti fare la tratta Milano - Linate e non solo. "Prima facevamo un pieno con 50 euro, ora ce ne vogliono circa 65/70. Considerate che ne facciamo circa otto al mese e abbiamo un'auto ibrida" commentano. "Il crollo dei turisti poi è stato catastrofico. Dal 28 di febbraio a oggi c'è stato un crollo d'incassi del 30/35%" concludono.