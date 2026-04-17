Crisi del carburante, la titolare di un'agenzia di viaggi: "Voli soppressi, poche prenotazioni estive"

"Aprile tendenzialmente è un mese di consolidamento per le vacanze estive e autunnali però ci sono numerose cancellazioni di voli per via delle soppressioni. Abbiamo già iniziato dal 2 marzo con la cancellazione della tratta del Golfo Arabico. Con la riduzione dei voli le tratte rimanenti si sono riempite e i costi sono aumentati del 30/40% su alcune destinazioni" ha spiegato la titolare di un'agenzia di viaggi. "Per le vacanze di Pasqua le cancellazioni sono state molte, grosso calo anche per chi viaggia per lavoro" ha concluso.