Crisi in Medio Oriente, in Veneto esaurite già le prime scorte di benzina: "Problemi soprattutto nel weekend"
L’inviato di "Mattino Cinque" parla con un benzinaio di Padova, preoccupato per la situazione
© Da video
Una delle prime conseguenze della crisi in Medio Oriente riguarda il carburante: i prezzi della benzina stanno salendo e, parallelamente, in alcune zone si registrano episodi di esaurimento delle scorte. Una situazione che sta creando preoccupazione tra gestori e automobilisti.
A testimoniare la difficoltà della situazione è un benzinaio veneto, di Padova, che - intervistato, in diretta, dall’inviato di "Mattino Cinque" - ammette di essere preoccupato.
L’uomo spiega di essersi, purtroppo, trovato più volte senza carburante a disposizione. "Nelle ultime settimane l'abbiamo finito un paio di volte, tra l'altro sempre nel weekend", afferma allarmato. "Per fortuna il lunedì sono arrivati i rifornimenti e siamo riusciti a portare avanti la settimana senza ulteriori problemi".
Il gestore sottolinea come questa situazione sia del tutto nuova per lui e per i colleghi della zona. "In questi termini non era mai successo", ribadisce, spiegando che l’incertezza legata alla crisi internazionale sta generando timori anche tra gli operatori del settore, che temono ulteriori difficoltà nelle prossime settimane.