Caro carburante: salgono i prezzi dei biglietti, molti voli a rischio

I segnali di difficoltà, però, sono già evidenti. All’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, per esempio, numerosi voli risultano cancellati o fortemente ritardati. Stefania, accompagnatrice turistica da vent’anni, racconta all’inviata di "È sempre Cartabianca" la sua esperienza più recente: "Stavo aspettando un gruppo tedesco di oltre trenta persone, ma il loro volo è stato annullato". Un episodio che, spiega, non è isolato.