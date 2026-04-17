Voli a rischio, l'allarme della l'Aie: "In Europa carburante per sei settimane"

"È una situazione davvero critica, e avrà implicazioni importanti per l'economia globale. E più a lungo durerà, peggio sarà per la crescita economica e l'inflazione in tutto il mondo", ha affermato Birol. L'impatto sarà costituito da "prezzi più alti della benzina, prezzi più alti del gas, prezzi più alti dell'elettricità", ha detto Birol, aggiungendo che alcune parti del mondo saranno "colpite più duramente di altre".