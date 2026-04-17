Voli a rischio, l'allarme della l'Aie: "In Europa carburante per sei settimane"
Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Fatih Birol: "Situazione davvero critica"
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Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha avvertito che l'Europa ha a disposizione carburante per aerei sufficiente per circa sei settimane. In un'intervista rilasciata all'Associated Press, Fatih Birol ha espresso la sua preoccupazione per le possibili cancellazioni di voli se le forniture di petrolio dovessero rimanere bloccate a causa della guerra con l'Iran. Ha descritto la situazione come la più grande crisi energetica di sempre, con potenziali e significative ripercussioni a livello globale e spiegando che la chiusura dello Stretto di Hormuz incide sul petrolio, sul gas e su altre forniture vitali.
Carburante, Birol: "Situazione critica"
Birol prevede un aumento dei prezzi di benzina, gas naturale ed elettricità in tutto il mondo.
"È una situazione davvero critica, e avrà implicazioni importanti per l'economia globale. E più a lungo durerà, peggio sarà per la crescita economica e l'inflazione in tutto il mondo", ha affermato Birol. L'impatto sarà costituito da "prezzi più alti della benzina, prezzi più alti del gas, prezzi più alti dell'elettricità", ha detto Birol, aggiungendo che alcune parti del mondo saranno "colpite più duramente di altre".
"La linea del fronte sono i paesi asiatici" che dipendono dall'energia del Medioriente, ha detto, citando Giappone, Corea, India, Cina, Pakistan e Bangladesh. "Poi arriverà anche in Europa e nelle Americhe", ha aggiunto. Se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto, ha detto, per l'Europa "posso dirvi che presto sentiremo la notizia che alcuni voli dalla città A alla città B potrebbero essere cancellati a causa della mancanza di carburante per aerei".
Ue: "Oggi nessuna carenza di carburante"
Nelle scorse ore si era pronunciata anche l'Europa spiegando che "al momento non ci sono evidenze di una carenza di carburante nell'Unione Europea, ma potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento nel prossimo futuro, in particolare, per quanto riguarda il carburante per aerei" aveva puntualizzato la portavoce della Commissione europea per l'Energia Anna-Kaisa Itkonen, interpellata sulle misure contro il caro energia che l'esecutivo comunitario dovrebbe presentare il 22 aprile.
""Le raffinerie dell'Ue coprono circa il 70% del consumo dell'Ue, mentre il resto proviene dalle importazioni" aveva detto Itkonen aggiungendo che "le forniture di greggio alle raffinerie Ue sono rimaste stabili senza necessità di ulteriori rilasci di scorte al momento, tuttavia la situazione del carburante per aerei rimane la nostra preoccupazione principale".