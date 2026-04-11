Dieta sana sempre più cara in Italia: può costare fino a 200 euro al mese

Il costo di una dieta sana e sostenibile in Italia non è uniforme nello spazio e nel tempo: aumenta in primavera ed estate (con l'eccezione dei bambini piccoli) e presenta differenze significative tra Nord e Sud, tra donne e uomini, tra giovani e anziani. L'esborso? Può superare i 200 euro al mese. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Quality & Quantity firmato da Stefano Marchetti dell'Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata).