Il caffè protegge il cervello: fino a tre tazze al giorno riducono il rischio di demenza

Partendo da questi dati già consolidati, il ricercatore Yu Zhang e colleghi hanno utilizzato i dati di due studi statunitensi, il Nurses' Health Study e l'Health Professionals Follow-up Study, che prevedevano fino a 43 anni di follow-up, con ripetute misurazioni della dieta e valutazioni della demenza. Tra i 131.821 partecipanti complessivi, di cui il 66% donne, nel corso di un follow-up mediano di 36,8 anni si sono verificati 11.033 casi di demenza. Dopo aver corretto per i potenziali fattori confondenti, un maggiore consumo di caffè con caffeina è stato significativamente associato a un minor rischio di demenza (141 contro 330 casi ogni 100.000 anni-persona). Un maggiore consumo di tè ha mostrato associazioni simili, mentre il caffè decaffeinato non è risultato associato a un minor rischio. Le differenze più marcate in termini di benefici sono state osservate con l'assunzione di circa due o tre tazze al giorno di caffè con caffeina o una o due tazze al giorno di tè. Si stima che nel mondo oltre 55 milioni di persone convivano con una demenza. I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità prevedono che aumenteranno a 75 milioni entro il 2030 e a 132 milioni entro il 2050. Le terapie, ricordano i ricercatori, sono ancora scarse e la prevenzione resta quindi fondamentale, attraverso un'alimentazione sana, l'attività fisica e corretti stili di vita.