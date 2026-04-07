Sovrappeso il 19% dei bambini italiani: il 9,8% obeso

A livello globale, il fenomeno dell'eccesso di peso è in forte crescita: è stimato che il 21% dei bambini tra i 5 e i 14 anni presenta questo problema, per un totale di 288 milioni di persone. La quota di obesità è più che raddoppiata rispetto al 2000, passando dal 4% al 10% nei bambini tra 5 e 9 anni e dal 3% al 9% tra i 10 e i 14 anni. In Europa, stime indicano che, su circa 470mila bambini tra 7 e 9 anni in 37 Paesi, il 25% presenta sovrappeso o obesità, mentre in Italia il 19% dei bambini è in sovrappeso e il 9,8% obeso, con un ulteriore 2,6% in condizioni di obesità grave. A questi fattori si aggiungono sedentarietà e uso eccessivo di schermi: i bambini meno sedentari mostrano minore adiposità viscerale e migliori parametri cardiometabolici. Il focus evidenzia come una maggiore aderenza alla dieta mediterranea è associata a biomarcatori cardiometabolici più favorevoli e a un minor rischio di sviluppare malattie croniche.