Giornata mondiale dell'obesità, colpiti sei milioni di italiani

Sul fronte dell'obesità infantile, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha sviluppato un percorso multidisciplinare per bambini dai sei agli undici anni che consente di "rimettere in carreggiata" le vie neurali del metabolismo e correggere la disfunzione metabolica in modo duraturo, grazie a un approccio che integra educazione alimentare, attività fisica strutturata, promozione di corretti stili di vita e coinvolgimento attivo dei genitori. Per Melania Manco, dell'unità di ricerca di Medicina predittiva e preventiva dell'ospedale, "non basta prescrivere una dieta: serve un intervento multidisciplinare, precoce e radicato nella famiglia; occorre agire in una finestra temporale in cui la biologia consente di ripristinare il fisiologico controllo del metabolismo".