Cura e prevenzione dell'obesità, sì del Senato: il ddl è legge

E' legge il ddl sulla prevenzione e la cura dell'obesità. Il Senato ha approvato infatti il provvedimento confermando il testo che era passato alla Camera, votando per alzata di mano. Il testo, di iniziativa parlamentare, prevede un programma nazionale sul disturbo, un piano di formazione per i medici e i pediatri e l'istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità al ministero della Salute. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute.