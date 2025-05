Obesità come malattia, la Camera approva la proposta di legge: l'Italia primo Paese al mondo a farlo

La proposta di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della proposta, volta a garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità, definita come una malattia progressiva e recidivante. L'articolo 2 prevede che, al fine di garantire equità e accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza (Lea) erogate dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 3 autorizza, per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità, la spesa di 700 mila euro per l'anno 2025, di 800 mila euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il ministero della Salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, cui sono attribuiti compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana. L'articolo 5 autorizza la spesa di 100mila euro annui a decorrere dal 2025 affinché il ministero promuova campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione per lo sviluppo di un corretto stile di alimentazione e per favorire la pratica dell'attività fisica. L'articolo 6 prevede infine che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2025.