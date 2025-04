In Italia 3,4 milioni di persone in difficoltà a reperire e consumare cibo di qualità

"L'insicurezza alimentare conduce al diabete tramite tre strade: una nutrizionale, una comportamentale e una legata alla salute mentale", sottolinea la presidente della Società Italiana di Diabetologia Raffaella Buzzetti. Inoltre, le difficoltà economiche complicano anche la gestione della malattia: portano a una minore aderenza alle terapie, a un controllo glicemico scarso e a effetti sulla salute mentale come ansia e depressione. Non solo: "a fine mese le famiglie diminuiscono i consumi", tanto che "il rischio di ricovero per ipoglicemia nelle persone con diabete aumenta del 27% durante l'ultima settimana del mese", sottolinea Buzzetti. "Inoltre, gli individui che prevedono una mancanza di cibo in futuro possono compensare con eccessi quando il cibo è disponibile", conclude la presidente Sid.