C'è un'Italia che ingrassa e un'Italia che cura, ma non sono la stessa. Mentre il Sud registra i tassi più alti di obesità, oltre la metà dei centri specializzati si concentra al Nord. È il paradosso denunciato dalla Società Italiana dell'Obesità (SIO), che alla vigilia della Giornata Mondiale contro l’Obesità del 4 marzo accende i riflettori su una mappa delle disuguaglianze che attraversa il Paese e pesa su milioni di cittadini. In Italia sono 160 i centri per l'obesità operativi: il 52% si trova nelle regioni settentrionali, il 18% al Centro e solo il 30% tra Sud e Isole, concentrati prevalentemente in Sicilia, Campania e Puglia. Intere regioni come Calabria e Molise restano di fatto zone d'ombra nel sistema nazionale di cura. Uno squilibrio che stride con i numeri epidemiologici: le regioni meridionali sono infatti quelle con la più alta prevalenza di obesità e sovrappeso.