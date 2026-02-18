Longevità, la dieta mediterranea regala oltre due anni in più di vita

Analizzando i dati e il rischio genetico di ciascuno, i ricercatori hanno stimato quanto tempo in più un 45enne potrebbe aspettarsi di vivere seguendo una delle cinque diete sane rispetto a chi ha abitudini alimentari meno sane. Gli uomini che hanno seguito la dieta per la riduzione del rischio di diabete hanno guadagnato tre anni, mentre le donne 1,7 anni. Queste cifre sono state rispettivamente di 2,2 e 2,3 anni per chi ha seguito una dieta mediterranea. Per l'Ahei, si stima che gli uomini possano guadagnare 4,3 anni, le donne 3,2. Coloro che hanno seguito una dieta a base vegetale hanno guadagni stimati di 2,1 anni per gli uomini e 1,9 anni per le donne. E per la dieta Dash i guadagni stimati sono stati di 1,9 anni per gli uomini e 1,8 anni per le donne. "I nostri risultati sottolineano i vantaggi di abitudini alimentari sane nel prolungare l'aspettativa di vita, indipendentemente dai geni della longevità", commentano i ricercatori nell'articolo.

