Longevità, la dieta mediterranea regala oltre due anni in più di vita
Secondo una ricerca cinese, se ne può guadagnare anche oltre quattro grazie a frutta, verdura, cereali integrali e legumi. I vantaggi di queste abitudini alimentari si osservano indipendentemente dalla genetica
© Istockphoto
Chi resta fedele alla dieta mediterranea può guadagnare oltre due anni di vita. Ma se si prediligono frutta, verdura e cereali integrali, anche oltre quattro anni. A sostenerlo è uno studio, che ha analizzato differenti regimi alimentari, pubblicato sulla rivista Science Advances e condotto dall'Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong in Cina.
Lo studio
Gli esperti hanno analizzato i dati di oltre 100.000 individui presenti nella Biobanca del Regno Unito. Hanno monitorato i soggetti dello studio per poco più di dieci anni, visitandoli regolarmente e acquisendo informazioni sulla loro alimentazione. Il team ha poi assegnato a ciascuno un punteggio in base a quanto i suoi pasti corrispondessero a cinque diete sane: quella mediterranea (ricca di grassi sani, pesce e verdure), la dieta per la riduzione del rischio di diabete (alimenti ricchi di fibre e poveri di zuccheri), la Dash (per combattere l'ipertensione), una dieta a base vegetale e l'Ahei (Alternative Healthy Eating Index), quest'ultima sviluppata per prevenire le malattie croniche, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, noci, legumi, grassi sani, povera di carni rosse e lavorate, bibite, sodio e cereali raffinati. Inoltre, i ricercatori hanno valutato il Dna dei partecipanti per diciannove varianti genetiche associate alla longevità. Durante il periodo di studio, 4.314 persone sono morte.
I risultati
Analizzando i dati e il rischio genetico di ciascuno, i ricercatori hanno stimato quanto tempo in più un 45enne potrebbe aspettarsi di vivere seguendo una delle cinque diete sane rispetto a chi ha abitudini alimentari meno sane. Gli uomini che hanno seguito la dieta per la riduzione del rischio di diabete hanno guadagnato tre anni, mentre le donne 1,7 anni. Queste cifre sono state rispettivamente di 2,2 e 2,3 anni per chi ha seguito una dieta mediterranea. Per l'Ahei, si stima che gli uomini possano guadagnare 4,3 anni, le donne 3,2. Coloro che hanno seguito una dieta a base vegetale hanno guadagni stimati di 2,1 anni per gli uomini e 1,9 anni per le donne. E per la dieta Dash i guadagni stimati sono stati di 1,9 anni per gli uomini e 1,8 anni per le donne. "I nostri risultati sottolineano i vantaggi di abitudini alimentari sane nel prolungare l'aspettativa di vita, indipendentemente dai geni della longevità", commentano i ricercatori nell'articolo.