Longevità, trovata la dieta per invecchiare in salute

La dieta che ha mostrato la maggiore probabilità di invecchiamento in buona salute è quella che prevede tanta frutta, verdura, cereali integrali, grassi insaturi (come quelli contenuti in pesce e frutta secca), legumi e proteine animali come quelle presenti nei formaggi magri. Invece, un'alimentazione basata solo su alimenti di origine vegetale ha mostrato risultati meno soddisfacenti. La ricerca, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, indica poi che una cattiva salute è associata a un maggiore consumo di alcuni grassi, sodio, bevande zuccherate e carni rosse o lavorate.