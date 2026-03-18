Dalle verdure al pesce: una dieta per la mente che mantiene giovane il cervello

I ricercatori hanno studiato 1647 adulti (età media sessant'anni all'inizio dello studio), sottoposti a controlli regolari ogni quattro-otto anni, e a risonanza magnetica cerebrale ogni due-sei anni a partire dal 1999. Ognuno ha inoltre compilato almeno un questionario sulla frequenza alimentare durante i controlli (i più fedeli alla dieta totalizzavano un punteggio massimo di quindici). Durante un periodo medio di dodici anni, nelle risonanze magnetiche di tutti i partecipanti erano evidenti riduzioni dei volumi totali del cervello, e aumento del liquido cerebrospinale, e danno tissutale. Tuttavia, per gli individui più fedeli a Mind si è osservato un rallentamento della perdita di materia grigia. Ogni aumento di tre punti nell'aderenza alla dieta si associa a una perdita più lenta del volume (0,279 cmü/anno), equivalente a un declino legato all'età inferiore del 20% e a un ritardo di 2,5 anni nell'invecchiamento cerebrale. Gli alimenti più protettivi sono risultati i frutti di bosco e il pollame. I dolci e i cibi fritti, invece, portano a una più rapida atrofia dell'ippocampo.