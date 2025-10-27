Il cervello ha già deciso cosa mangiare prima che si diventi consapevoli della scelta

Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Appetite guidato dall'Università australiana di Melbourne, che ha registrato l'attività cerebrale di un gruppo di volontari mentre venivano mostrate loro immagini di snack, carne, frutta e dolci. I risultati indicano che gli aspetti visivi degli alimenti sono di fondamentale importanza nel guidare le scelte. Oltre a registrare l'attività del cervello tramite elettroencefalografia, i ricercatori hanno chiesto ai volontari anche di valutare diversi aspetti di ogni alimento, come il sapore, il contenuto calorico e il desiderio di mangiarlo, e hanno poi utilizzato tecniche basate sull'intelligenza artificiale per confrontare le risposte con i dati sull'attività cerebrale.