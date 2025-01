Cervello, scoperti i neuroni "tentatori": ricordano i cibi ipercalorici

Questi neuroni codificano i ricordi di certi alimenti, agendo come una "traccia di memoria", in particolare per gli zuccheri e i grassi. Disattivarli compromette la capacità dell'animale di richiamare i ricordi legati allo zucchero, riduce il consumo di zucchero e previene l'aumento di peso, anche quando gli animali sono esposti a diete che fanno ingrassare. Al contrario, la riattivazione di questi neuroni aumenta la memoria del cibo, incrementandone il consumo. "La cosa più sorprendente è che l'inibizione di questi neuroni impedisce l'aumento di peso, anche in risposta a diete ricche di grassi e zuccheri", sottolinea l'autore. Gli esperti hanno anche scoperto che i neuroni che rispondono allo zucchero codificano e influenzano solo i ricordi e il consumo di zucchero, mentre i neuroni che rispondono ai grassi influenzano solo il consumo di grassi.