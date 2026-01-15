Il digiuno intermittente potrebbe fare bene al cervello

I ricercatori hanno utilizzato un modello sperimentale di obesità indotta da diete ad alto contenuto di grassi e lo hanno poi confrontato con una dieta bilanciata e con gli effetti del digiuno intermittente. Quest'ultimo ha favorito il miglioramento del comportamento esplorativo e ridotto i livelli di ansia facendo diminuire, anche, l'infiammazione a livello cerebrale. Amalia Gastaldelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa e ideatrice dello studio insieme a Paola Tognini, ha detto: "Grazie a tecniche avanzate di metabolomica, siamo riusciti a individuare il succinato come una molecola chiave che mette in comunicazione il metabolismo del corpo con il cervello". L'analisi dei metaboliti nei tessuti e nel circolo sanguigno degli animali da laboratorio ha poi rivelato quella che gli studiosi definiscono una firma metabolica specifica del digiuno intermittente, caratterizzata da una riduzione del succinato nel plasma e da un suo aumento nel fegato e nel tessuto adiposo bruno. Somministrare succinato riproduce gran parte degli effetti del digiuno a intermittenza, soprattutto a livello di cambio di comportamento e diminuzione di ansia; come se la molecola fosse il "segreto" del digiuno intermittente".