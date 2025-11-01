Digiuno intermittente? Garattini frena: "Conta quanto si mangia, non quando"

Che cos'è il digiuno intermittente - E' un regime alimentare che alterna periodi di digiuno a periodi di alimentazione, non prescrivendo cosa mangiare, ma quando mangiarlo. I metodi più comuni includono il 16:8 (16 ore di digiuno e 8 ore di alimentazione), il digiuno a giorni alterni o il metodo 5:2 (due giorni di digiuno a settimana). Sebbene possa offrire benefici come perdita di peso iniziale e miglioramento di alcuni indicatori di salute, è fondamentale praticarlo sotto supervisione medica per evitare rischi. Un approccio "fai da te" può essere pericoloso, causando carenze nutrizionali, squilibri elettrolitici, perdita di massa muscolare e problemi cardiaci. È sconsigliato per bambini, adolescenti, anziani, donne in gravidanza, persone sottopeso o malate. E soprattutto è importante sottolineare che non è una licenza per mangiare male: durante i periodi di alimentazione, è essenziale seguire una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine e cereali integrali.