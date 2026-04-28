La corsa al riarmo non si ferma: l'Italia ha speso nell'ultimo anno il 20% in più, ma è boom globale

In Medio Oriente la spesa complessiva è rimasta pressoché invariata, a 218 miliardi (+0,1%). Israele ha ridotto il budget del 4,9%, a 48,3 miliardi, dopo il cessate il fuoco con Hamas siglato a gennaio 2025, ma resta comunque al 97% in più rispetto al 2022. La Turchia ha speso 30 miliardi (+7,2%), anche a causa delle operazioni in corso in Iraq, Somalia e Siria. L'Arabia Saudita è arrivata a 83,2 miliardi (+1,4%), ottava al mondo.



Il trend in crescita costante "Nel 2025 la spesa militare globale è aumentata nuovamente, in quanto gli Stati hanno risposto a un altro anno di guerre, incertezza e sconvolgimenti geopolitici con massicci programmi di riarmo", ha commentato Xiao Liang, ricercatore del Sipri. Il rapporto avverte che, considerata la portata delle crisi in corso e gli obiettivi di spesa a lungo termine di molti governi, la crescita continuerà "fino al 2026 e oltre". L'onere militare globale, cioè la spesa in rapporto al Pil mondiale, ha già raggiunto il 2,5%, il livello più alto dal 2009.