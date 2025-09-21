Terza guerra mondiale, l'allarme alla Nato: ecco come Putin in 100 ore può distruggere l'Europa

L'Alleanza Atlantica, già impegnata da oltre due anni nel supporto militare e logistico all'Ucraina, osserva con crescente apprensione le mosse di Mosca. Le ultime manovre militari russe, spesso condotte insieme alla Bielorussia, sono state lette come un messaggio diretto all'Occidente. Violazioni dello spazio aereo e operazioni di droni hanno alimentato il timore che il Cremlino voglia testare la prontezza dei sistemi di difesa Nato.

Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che l'Alleanza "è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri", ma gli analisti segnalano ritardi negli investimenti e nelle forniture, soprattutto in Europa.