La Germania prepara scorte di ravioli in caso di guerra

Ravioli in scatola come provviste di guerra. È la proposta del ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione tedesco Alois Rainer ed è un segnale di come il clima sia cambiato, in Germania e in Europa. Dopo aver caldeggiato un'importante campagna di reclutamento e aver in generale spinto a un maggiore afflusso di denaro per le esigenze militari, ora il governo tedesco si preoccupa di cosa far mangiare al popolo in caso di emergenze come un conflitto aperto con la Russia. Secondo i funzionari di Berlino, Putin potrebbe pensare di attaccare infatti un Paese Nato già nel 2029 ed è bene prepararsi per ogni evenienza, mettendo persino la pasta nella "lista della spesa" degli alimenti da tenere in dispensa.