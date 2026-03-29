SpaceX va in borsa e batte ogni record: attesa raccolta per 75 miliardi | Cosa sono le Ipo e perché raccontano come sta l'economia

Le grandi quotazioni in borsa sono anche dei barometri che consentono di leggere lo stato di salute di un'economia e capire in quale direzione si muovono i capitali e un bene ancora più pregiato, la fiducia. Quando le Ipo fioccano e raccolgono cifre record, significa che gli investitori hanno ottimismo e orientamento al futuro, che i mercati sono liquidi e che le aziende trovano conveniente aprirsi al pubblico piuttosto che restare private.



Al contrario, nei periodi di recessione o incertezza le Ipo si rarefanno o scompaiono: chi ha buone carte da giocare preferisce aspettare un contesto più favorevole, mentre chi ha bisogno urgente di capitali fatica a trovare acquirenti disposti a pagare prezzi adeguati. Non è un caso che il 2022, un anno in cui i tassi di interesse sono risaliti bruscamente dopo un decennio di denaro a buon mercato, sia stato uno dei peggiori di sempre per le quotazioni globali, con volumi crollati di oltre il 70% rispetto al picco del 2021.



Le Ipo raccontano rivelano poi quali settori il mercato considera il futuro e quali ritiene già tramontati. La classifica storica ne è la prova plastica. Negli anni Novanta dominarono le telecomunicazioni (NTT DoCoMo, Deutsche Telekom, France Télécom) sull'onda della liberalizzazione dei mercati e dell'esplosione di internet. Negli anni Duemila e Dieci furono le banche cinesi a farla da padrone, specchio di una Cina che si apriva ai capitali globali e finanziava la propria industrializzazione. Poi arrivarono i colossi tech americani, da Facebook ad Alibaba, fotografia di un decennio dominato dalla piattaformizzazione dell'economia. Oggi, con SpaceX in pole position, è lo spazio inteso come infrastruttura strategica, militare e commerciale, a candidarsi come settore guida del prossimo ciclo economico.