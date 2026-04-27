Per fare rifornimento di benzina e diesel, nei mesi di marzo e aprile gli italiani hanno speso 1,2 miliardi di euro in più rispetto al periodo pre-conflitto. Per un pieno di benzina (50 litri), la spesa media è passata dagli 83 euro di febbraio agli 88 euro di marzo e aprile; per un pieno di diesel, invece, il costo è passato dagli 85 euro di febbraio ai 99 euro di marzo raggiungendo, ad aprile, i 105 euro.