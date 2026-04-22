Caro carburanti, agricoltori e pescatori in ginocchio: "Non era mai accaduto, costi triplicati"

Il caro carburanti sta mettendo in ginocchio i settori agricolo e della pesca in Italia. A "È sempre Cartabianca" molti lavoratori hanno dato voce alla loro preoccupazione.

Franco da 30 anni fa l’agricoltore, produce dal grano al vino a Marineo, un comune di Palermo.

"Questa è la cosiddetta agricoltura eroica - ha spiegato - si trova a mille metri di altitudine, i territori sono scoscesi. Questo aratro in un giorno consuma minimo 120 litri di gasolio".

"Negli ultimi trenta giorni è cambiato il mondo - ha aggiunto l'agricoltore - prendevamo il gasolio agricolo a 70 centesimi circa al litro, adesso è arrivato a 1,80 euro al litro, un'incidenza sui costi di almeno trenta, quarantamila euro. Quando hai un'incidenza tale, non puoi programmare perché capita dall’oggi al domani e allora che fai? Un periodo di rincari così non era mai accaduto".