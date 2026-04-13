Spese veloci, entrate incerte e debiti sempre più facili. La gen Z italiana, ovvero i nati tra la seconda metà degli anni '90 e i primi dieci anni del 2000, si muove su un equilibrio fragile: consuma più di tutti, ma è anche quella che fatica di più a far quadrare i conti, tra bollette non pagate, acquisti impulsivi e nuove trappole digitali. A far emergere il quadro di una generazione esposta su più fronti e fragile, che deve spesso rivolgersi alla famiglia quando le difficoltà aumentano, è l'European Consumer Payment Report 2025 di Intrum, multinazionale svedese specializzata nella gestione del credito.