Bollette, il 75% degli italiani paga puntualmente ma la Gen Z...

Il rapporto evidenzia chiaramente le fragilità della Gen Z in relazione ai pagamenti. Tra le cause: redditi mediamente più bassi, ingressi tardivi e discontinui nel mercato del lavoro, un costo della vita più elevato rispetto alle generazioni precedenti e una minore capacità di accumulare risparmi strutturati. A questa precarietà si somma l'influenza dei social media, capaci di alimentare aspettative irrealistiche e comportamenti rischiosi: acquisti impulsivi, indebitamento per imitare stili di vita patinati e un impatto tangibile sulla salute mentale.