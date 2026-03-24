Dalla flotilla alle guerre: una mobilitazione costante -Sarebbe riduttivo leggere questa mobilitazione come un episodio isolato. Negli ultimi mesi, la stessa Generazione Z è stata protagonista anche su altri fronti, in particolare nelle mobilitazioni contro le guerre e nelle iniziative di solidarietà internazionale, come quelle legate alla cosiddetta “flottilla” umanitaria. Dalle piazze alle campagne digitali, i giovani hanno mostrato una capacità crescente di connettere temi globali e scelte politiche interne, saldando diritti civili, giustizia e politica estera in un unico spazio di partecipazione. Il paradosso è evidente. In un Paese in cui la partecipazione referendaria è storicamente fragile e in calo, proprio i più giovani (i bamboccioni di un tempo) hanno contribuito a invertire la tendenza. Non necessariamente per adesione ideologica, ma per una combinazione di fattori: maggiore sensibilità ai temi della legalità, attenzione alle crisi internazionali, diffidenza verso le istituzioni tradizionali, e soprattutto una diversa modalità di informarsi.