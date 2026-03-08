C'è poi un altro elemento decisivo: l'ecosistema digitale in cui questa generazione è cresciuta. Sui social circolano sempre più contenuti che promettono di spiegare cosa significhi essere un "vero uomo": podcast motivazionali, community legate alla cosiddetta cultura red pill, influencer che parlano di uomini alpha e dinamiche di potere nelle relazioni. Sono narrazioni spesso molto semplici, costruite su regole nette e identità rigide. Proprio per questo risultano particolarmente seducenti per chi si sente disorientato. Negli ultimi anni si parla sempre più spesso anche di male loneliness epidemic, la crescente solitudine maschile. Molti giovani uomini raccontano difficoltà nel costruire relazioni affettive stabili e nel capire quale sia oggi il loro ruolo.