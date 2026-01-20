La Generazione Z? Green, ma... a metà

“I dati dell’indagine - sottolinea Riccardo Piunti, presidente di CONOU - confermano che le nuove generazioni hanno una forte sensibilità ambientale, ma hanno ancora bisogno di strumenti concreti per trasformare questa attenzione in conoscenza e comportamenti consapevoli. In questo senso, il ruolo dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale è centrale per noi. L’economia circolare può funzionare pienamente solo se è compresa e condivisa: conoscere il valore del recupero di un rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante usato e sapere che esistono strutture organizzate che ne garantiscono una gestione corretta e responsabile significa rafforzare la partecipazione dei cittadini, giovani e meno giovani, alla transizione ecologica”.