Lavoro e pregiudizio: gli studenti italiani non vogliono fare i mestieri dei genitori né quelli "tecnici"

In questo contesto, è lecito pensare che la scelta dell’Università sia almeno in parte influenzata da un parallelo pregiudizio sui mestieri tecnico-pratici (tecnico industriale, operaio specializzato, autoriparatore, operaio edile, ecc.). Quasi la metà degli studenti di scuola superiore, non a caso, dichiara di scartarli a priori (48,9%), perché non piacciono (41%), non sono idonei alle proprie capacità (27%) e poi, con tassi di risposta che oscillano tra il 3% e il 7%, per molteplici altri motivi: sono troppo faticosi, poco remunerativi, poco prestigiosi, sono esercitati da persone di estrazione sociale diversa dalla propria, sono lavori che non verrebbero approvati dai loro genitori.