La Generazione Z riscopre l'amore ai fornelli: l'anima gemella si trova in cucina
Per i giovani la ricerca di un potenziale partner si sposta verso canali più tradizionali, come le amicizie e le esperienze condivise. Si riscopre così il valore della connessione reale
Hanno spopolato per anni, ma oggi sembrano aver perso appeal tra i più giovani. Parliamo delle app di incontri, un tempo punto di riferimento per i single in cerca dell’anima gemella. Per la Generazione Z, però, il dating online non è più così attraente: in un’epoca sempre più "connessa", tra i nati nei primi anni Duemila riscoprono l’amore lontano dagli schermi, spesso… ai fornelli.
Lo studio
A confermarlo è un recente studio condotto da Censuswide, secondo cui sei giovani su dieci credono che l’anima gemella non si trovi più sulle app di incontri ma attraverso esperienze condivise, perché no, anche in cucina. Non solo: saper cucinare emerge come una delle qualità più attraenti in assoluto, superando persino il possesso di un'auto appariscente (49,6%) o la passione per il fitness (51,8%).
La ricerca evidenzia inoltre come il 62% dei giovani single italiani appartenenti alla Gen Z dichiari di avere difficoltà persone con priorità simili alle proprie su applicazioni o siti dedicati. Al contrario, oltre il 72% degli intervistati considera il piacere di cucinare una caratteristica altamente attraente in un potenziale partner.
Lo studio mette in evidenza un possibile cambiamento culturale che riflette una tendenza sempre più diffusa tra i giovani: la ricerca dell'anima gemella passa oggi attraverso canali più tradizionali, come le amicizie in comune e le esperienze condivise, riscoprendo il valore della quotidianità e della connessione reale tra le persone.