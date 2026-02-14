La Generazione Z riscopre l'amore ai fornelli: l'anima gemella si trova in cucina

A confermarlo è un recente studio condotto da Censuswide, secondo cui sei giovani su dieci credono che l’anima gemella non si trovi più sulle app di incontri ma attraverso esperienze condivise, perché no, anche in cucina. Non solo: saper cucinare emerge come una delle qualità più attraenti in assoluto, superando persino il possesso di un'auto appariscente (49,6%) o la passione per il fitness (51,8%).