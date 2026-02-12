San Valentino a tavola, prezzi in calo per le fragole ma non per le ostriche

Per quanto riguarda le ostriche, febbraio è un buon mese per consumarle poiché le temperature le mantengono fresche e gustose. E' un prodotto caratterizzato da una grande forbice di prezzo che, all'ingrosso, va dai 5 ai 30 euro/Kg a seconda della zona di produzione e della varietà. La domanda è in aumento, trainata dal settore della ristorazione, proprio in vista di San Valentino. Secondo Bmti l'incremento medio è per le ostriche concave, mentre resta stabile la varietà piatta.